„South of Circle“: Abenteuer im Kalten Krieg

„South of Circle“ erzählt die Geschichte von Peter, einem Cambridge-Akademiker, der im Kalten Krieg in der Antarktis abstürzt. Während er nach Hilfe sucht, rollen Spieler seine Vergangenheit auf und enthüllen, „wie der Druck der Macht und seine eigenen Ambitionen ihn in diese Krise geführt haben, aus der er irgendwie herauskommen muss“, so 11 bit studios in einer Mitteilung.