Danke für Spenden, aber Ukraine braucht noch viel

Jede Spende kommt am richtigen Ort an

„Als Volkshilfe verfügen wir im Bereich der Spendenaktionen über jahrzehntelange Erfahrung. In Oberösterreich arbeiten wir für die logistische Abwicklung der Hilfstransporte mit ACS Logistics mit Sitz in Hörsching zusammen. In der Ukraine, in Rumänien und in Moldawien kooperieren wir mit Partnerorganisationen wie beispielsweise ‚Narodna Dopomoha‘. Diese übernehmen für uns die Verteilung der Sachspenden und sind Garant dafür, dass jede Spende dort ankommt, wo sie gebraucht wird“, so Jasmine Chansri, Geschäftsführerin der Volkshilfe Oberösterreich.