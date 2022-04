Motorrad-Ausfahrt endete mit zwei Verletzten

Ein 47-jähriger deutscher Staatsbürger lenkte sein Motorrad am Freitag gegen 12.30 Uhr als Erster einer achtköpfigen Motorradgruppe auf der Hagenauer Landesstraße Richtung Geinberg. Im Ortschaftsbereich Gimpling, Gemeinde Mühlheim am Inn, wollte der Mann links Richtung Kirchdorf am Inn abbiegen. Ein unmittelbar dahinterfahrender 56-jähriger Landsmann dürfte das Bremsmanöver zu spät bemerkt haben und fuhr dem 47-Jährigen hinten auf.