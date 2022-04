Semmeringtunnel verzögert sich ein weiteres Jahr

Die Geologie macht den Tunnelbauern am Semmering weiter zu schaffen. Wie die ÖBB am Freitag mitteilten, soll daher der 27 Kilometer lange Bahntunnel zwischen der Steiermark und Niederösterreich noch ein Jahr später, nämlich erst im Dezember 2029, in Betrieb gehen. Die Baukosten steigen zudem auf fast vier Milliarden Euro.