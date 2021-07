In einer Rekord-Zeit von Graz nach Wien

Es sind beeindruckende Aufnahmen aus dem „Allerheiligsten“, dem Semmering-Basistunnel tief unter Tage, wo die Geräte niemals still stehen und beinahe rund um die Uhr gehämmert und gebohrt wird. 1200 Beschäftige werken direkt am Bau (800 in der Steiermark), insgesamt engagiert die ÖBB-Infrastruktur rund 400 Firmen.