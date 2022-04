Co-Trainer stoppt Konter der Gegner und sieht Rot

Fairplay geht anders. In der 90. Minute des Duells gegen Villanueva hatte sich Viejos Assistenztrainer dazu verpflichtet gefühlt, den Konter des Heimteams zu stoppen, nachdem dieses im Anschluss an einen Eckstoß in Ballbesitz gekommen war, um im Anschluss seelenruhig wieder an die Seitenlinie zurückzukehren.