Gasthaussterben in Kärnten: Gastronomie quo vadis?

Verwaiste Stammtische

Auch wenn das große Gasthaussterben in Kärnten damit fürs Erste wohl überstanden ist, gilt der Stammtisch, an dem einst der Bürgermeister, der Arzt und der Pfarrer Platz genommen haben, mittlerweile als verwaist. Seit Corona werde zudem vermehrt lieber privat getrunken - aber das durchaus professionell. „Ich kenne Vereine, die haben bessere Schankanlagen als so manches Gasthaus“, so Sternad, der daher eine strengere Reglementierung des Gastgewerbes fordert.