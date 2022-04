Das essen die Österreicher traditionell zu Ostern

Nach Weihnachten ist die Karwoche die Zeit mit den am weitesten verbreiteten Traditionen, was Speisen betrifft. Spinat am Gründonnerstag und Fisch am Karfreitag finden sich immer noch in vielen Haushalten - in manchen Regionen häufiger als in anderen, ergab eine Umfrage. Essen ist demnach beinahe jeder zweiten Österreicher sehr wichtig.