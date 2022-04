Altacher basteln an Rückkehr von zwei Ex-Spielern

Valentino Müller stand bei Altach schon 45 Mal auf dem Platz, 40 Partien absolvierte der Ludescher in der Bundesliga, fünf im ÖFB-Cup. Ehe er im Sommer 2019 ablösefrei zum LASK wechselte. Dort fand der 23-Jährige nur siebenmal Berücksichtigung in der Bundesliga, verdingte sich die meiste Zeit bei den Juniors in der 2. Liga. Vergangenen Sommer folgte der Wechsel zur WSG Tirol. Dort war Müller lange Zeit erste Wahl, im Frühjahr fand er sich aber zumeist auf der Ersatzbank wieder. Erst im letzten Duell mit Altach spielte Müller in den ersten 45 Minuten. Der Ludescher hat Vertrag bis 2023, weshalb in diesem Sommer eine Ablöse fällig wäre. Unklar ist freilich, ob Müller zurück ins Ländle will.