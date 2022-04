Karwoche wird für Allergiker eher ungemütlich

Starkes Pollenjahr

Für Allergiker wird es also bis voraussichtlich Donnerstag ungemütlich. Generell erwartet der Experte heuer aber ein durchaus starkes Birkenjahr mit einer hohen Belastung. „Mit dem Niederschlag kommt dann natürlich wieder eine Entlastung für die Betroffenen“, so Schmidt. „Es wird zwar ab Freitag unbeständig und auch regnen, aber nicht zu viel. Am Ostersamstag bekommen wir 15 Grad und länger trockenes Wetter“, prognostiziert Ortner. Für den Ostersonntag sind die Prognosen noch sehr unsicher. „Stand jetzt bleibt es eher trocken mit leichten Regenschauern. Schneefälle wie an den vergangenen Wochenenden kann ich aber definitiv ausschließen“, sagt Ortner.