Gabalier freut sich nach Shitstorm auf Top-Konzert

Unter dem Motto „Back to Live“ meldet sich Andreas Gabalier mit einem Konzerthighlight zurück. Am 29. Juli will er auf der Seebühne Mörbisch begeistern, kündigte er gut gelaunt und in Anwesenheit von LH Hans Peter Doskozil und Intendant Alfons Haider an. Den Corona-Shitstorm vom Wochenende hatte er offensichtlich schon verdaut.