Rufe nach Corona-Plan für den Herbst werden lauter

So wird ab dann auch nur mehr einmal pro Woche getestet. Damit entfällt auch die Bestimmung in der Covid-19-Schulverordnung, wonach nur jene Schüler (und Lehrer) am Unterricht teilnehmen können, die einen „täglichen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr“ (also Impfung, Genesungs- oder Testnachweis) erbringen.