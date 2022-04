Lachen in der Pandemie: Kabarett-Preise verliehen

Der Humor in Zeiten der Pandemie

Doch auch an diesem ist Corona nicht spurlos vorübergegangen, wie das Finale des Kleinkunstvogels am Samstag in Graz bewiesen hat: Vom Alltag auf den Teststraßen, über die fabelhaften Argumente der Verschwörungstheoretiker bis zur Einsamkeit der Quarantäne machten die sechs Finalisten (Magda Simmel, Haze, Ellie, Alexander Hechtl, Andreas Rumpler und Moko) alles zum Thema, was uns alle in den vergangenen Monaten beschäftigt hat.