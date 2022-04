Nach Rüge von Kontrolloren Kritik an Umweltpolitik

„Wenn Projekte zu erneuerbarer Energie acht Jahre in der behördlichen Warteschleife hängen, schaffen wir die Energiewende nie“, so ÖVP-Klubobmann Markus Malle, der die Festlegung einer maximalen Dauer von Genehmigungsverfahren fordert. Um die Klimaziele zu erreichen, sei endlich das Potenzial an Wasser, Sonne und Wind auszuschöpfen.