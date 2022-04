„Lohengrin“: Die Sache mit dem Namen

Die Sprache der Liebe sei eine Geheimsprache, schreibt Robert Musil in seinem „Mann ohne Eigenschaften“. In Wagners „Lohengrin“ ist selbst der Name der Liebe ein Geheimnis, zumindest für Elsa. Das Publikum der diesjährigen Osterfestspiel-Oper weiß ihn natürlich und hat mit Platz im Parterre fast bis zu 500 Euro dafür bezahlt, ein Liebesdrama zu verfolgen, dessen äußere Umstände den Spielregeln der Doku-Soap „Hochzeit auf den ersten Blick“ ähnelt, in der verschiedene Paare bei ihrem ersten Zusammentreffen in einem Standesamt eine rechtsgültige Ehe eingehen.