Für Europa-Traum verzichtet Gemicibasi auf Ramadan

Warum Klagenfurt-Ass Turgay Gemicibasi (25) erstmals auf den muslimischen Fastenmonat verzichtet! Sonntag kommt Leader Salzburg - der Mittelfeldkämpfer glaubt an die Wiederholung der 2:1-Heldentat aus dem Winter. Ein Sommer-Transfer in die Türkei ist wohl so gut wie sicher.