Gewürze aus Bad Goisern für den guten Zweck

Im Herbst des Vorjahres hatte die Gewürzmanufaktur Cook & Grill aus Bad Goisern bei sieben Produkten die Verpackung mit Brailleschrift realisiert, in den nächsten Wochen werden dann alle für Blinde lesbar sein, verrät Marcel Ksoll. Warum dem 48-Jährigen das so wichtig ist? Tochter Elaine, für die er den Betrieb aufbaut, ist blind. Er weiß, welche Hürden gehandicapte Menschen im Alltag haben - diese will er kleiner machen.