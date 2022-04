Live-Casting in Osttirol: 1000 Komparsen gesucht!

Lange überlegte die renommierte heimische Casting-Agentur Extras, ob sie es Corona-bedingt abhalten kann oder nicht. Nun ist die Entscheidung gefallen: Es wird ein Live-Casting geben! Und zwar am 22. April von 13 bis 18 Uhr und am 23. bzw. 24. April jeweils von 10 bis 18 Uhr in der RGO Arena, Julius-Durst-Straße 6 in Lienz (mit 3G Nachweis). Angenehm: Eine Voranmeldung ist dafür nicht notwendig.