1000 Komparsen für „Ein ganzes Leben“ gesucht!

Das Buch von Robert Seethaler ist ein echter Millionen-Bestseller. Grund genug, diesen Roman zu verfilmen und in die Kinos zu bringen. Regie führt Hans Steinbichler, gedreht wird in Matrei in Osttirol und Umgebung sowie im Raum Lienz. Drehzeitraum ist von Februar bis Anfang Juli 2022 und nochmals im Oktober. Eine Kostümprobe in Matrei in Osttirol ist ab zirka Mitte Jänner geplant.