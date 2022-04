Skandal im Studentenwohnheim: Neue Fakten

Rechtsstreit auf Kosten der Studenten

Ausgetragen wird der Rechtsstreit auf dem Rücken hunderter Studenten - auch wenn Viennabase versichert, dass niemand auf der Straße landen werde. Skurril: In einem Schreiben an die Bewohner kündigt housingvienna ab Mai einen Preisnachlass beim Benutzungsentgelten an. Summe unbekannt. Kein Wort steht zu den bezahlen Kautionen von 550 Euro. Viele bangen, ob sie ihr Geld je wiedersehen.