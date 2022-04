„Rassistisch“: Macron teilt gegen Le Pen aus

Am Sonntag findet die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich statt. In den Umfragen liegt Präsident Emmanuel Macron vorne, seine Hauptherausforderin, die Rechte Marine Le Pen, hat zuletzt aber kräftig aufgeholt. Aufgrund des Ukraine.Kriegs ist Macron erst relativ spät in den Wahlkampf gestartet. Nun teilt er jedoch kräftig gegen Le Pen aus: „Grundsätzlich hat sich bei ihr nichts geändert: Es ist ein rassistisches Programm,.“