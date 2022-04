MotoGP: Marquez trainiert für Comeback in Texas

Nachdem die Ärzte nach Marquez´ Highsider in Indonesien Diplopie (Doppelsehen) feststellen mussten und auch ein Karriereende des Spaniers im Raum stand, könnte nun alles doch sehr schnell gehen. Auf Instagram zeigte sich der 29-jährige Honda-Pilot nämlich bereits wieder auf zwei Rädern. Mit einer CBR600 RR soll sich Marquez wieder ans Motorradfahren gewöhnen - einen Start am kommenden Wochenende in Texas schließen Experten nicht aus.