Alex Marquez hat Bruder Marc „nie so down gesehen“

Marquez war in Indonesien vor dem Rennen mit einem Highsider meterhoch in die Luft geschleudert worden, die Ärzte diagnostizierten abermals Diplopie (Doppelsehen). Den Grand Prix von Argentinien musste der 29-Jährige folglich vor dem Fernseher verfolgen. Ob er nächste Woche in Texas an den Start gehen wird, ist bislang unklar.