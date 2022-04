Tel Aviv: Mehrere Tote nach Schüssen auf Passanten

Offenbar zwei Attentäter

Die Polizei sprach von zwei Tätern, während der Chef des Rettungsdienstes Magen David gemäß ersten Informationen von zwei Toten und weiteren fünf Verletzten berichtete, die ins Krankenhaus abtransportiert wurden. Die Ermittlungen dauerten am Abend noch an. Hunderte Polizisten und bewaffnete Agenten rannten entlang der Hauptstraße in die Seitengassen, weil die Täter in der Nähe vermutet wurden. Dutzende Ambulanzen standen auf der Fahrbahn.