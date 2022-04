„Wiener Peter“ aus Rotlichtmilieu wieder in Haft

„Seine Gebiete waren Kärnten und Salzburg. Man kannte seinen Namen - aber mehr schon nicht. In Wien hatte er nichts zu melden.“ Und dennoch verbindet den Rotlicht-Pensionisten (82) etwas mit dem nun in Frankfurt verhafteten Josef Peter Nusser: „Ich stand auch mal auf seiner Liste, wie ich später erfahren habe. Ich hatte Schwierigkeiten mit der Konkurrenz - und er wollte mich in einem Lokal in Salzburg verprügeln lassen. Was dank eines glücklichen Zufalls aber nicht passierte.“