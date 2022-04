NBA: Boston Celtics holen den 50. Saisonsieg

Die Boston Celtics haben weiter die Chance auf die beste Ausgangsposition in den NBA-Play-offs. Der Rekordmeister gewann am Mittwochabend bei den Chicago Bulls mit 117:94 und bleibt Tabellenführer Miami Heat auf den Fersen. Für die Celtics war es der 50. Saisonsieg. Von den Topteams in der Eastern Conference sind die Celtics derzeit am besten in Form, vor dem Duell mit Titelverteidiger Milwaukee Bucks am Donnerstag kommt das Team auf acht Siege in zehn Partien.