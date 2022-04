Ehemaliger Wien-Sieger Tsonga beendet Karriere

Tsonga hat 2011 das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gewonnen, wo er 2016 und 2017 auch im Endspiel gestanden ist. Wien war einer von insgesamt 18 Titeln, er stand in zehn weiteren ATP-Endspielen. Seine größten Titel waren die ATP-Masters-Titel 2008 in Paris-Bercy sowie 2014 in Toronto.