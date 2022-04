Khymynets: „Wir brauchen Waffen, Waffen, Waffen!“

Ex-FPÖ-Politiker Mölzer: „Man hätte Putin früher „Niet“ sagen sollen“

Obwohl der langjährige EU-Abgeordnete Andreas Mölzer (FPÖ) „nichts Verteidigenswertes“ an den Gräultaten findet, möchte er kein „kollektives Urteil“ gegenüber der russischen Bevölkerung gelten lassen. „Das sind auch Menschen, die in den russischen Panzern sitzen“, sagt Mölzer. Ob die Russland-Nähe unter anderem Österreichs in der Vergangenheit ein Fehler war? Es könnte Putin jedenfalls „ermutigt haben, so weit zu gehen“. „Man hätte schon früher ‚Niet‘ sagen sollen“, so Mölzer.