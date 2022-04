Großer Andrang auf das „weiße Gold“ im Marchfeld

Gerade in Zeiten des Krieges und der Flüchtlingsbewegegungen rückt das Thema der Migration wieder verstärkt in den Fokus. Wie gelebte Integration funktionieren kann, zeigt sich am Beispiel der Kurdin Brinici Sulzmann. In den 1990er-Jahren kam sie als junge Frau mit ihrer Familie aus der Türkei nach Österreich. Um Geld zu verdienen, jobbte sie anfangs als Küchengehilfin und später als Feldarbeiterin.