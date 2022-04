Ukraine-Krieg: Großes Bangen um Papa in Odessa

Binnen Sekunden entschied sich zu Kriegsbeginn, dass der Weg der Familie C. von Odessa nach Rattenberg in Tirol führen würde. Denn Julia (46), Tochter Romana (21) und Sohn Boris (11) sprangen spontan in den Bus mit dem österreichischen Kennzeichen, der sich nach einer Hilfslieferung auf den 2000-Kilometer-Rückweg machte. Die Alternative wäre ein Massenlager in Bukarest gewesen. In der kleinsten Stadt Österreichs bangen die Gestrandeten nun um die Lieben daheim.