Kellan Lutz war in „Twilight“-Kollegin verliebt

Und wie Emmett-Darsteller Kellan Lutz jetzt ausplauderte, sprühten dabei nicht nur vor der Kamera die Funken. Zu Gast in Ashley Greenes Podcast-Show „The Twilight Effect“ erzählte der 37-Jährige über seine Filmpartnerin Nikki Reed: „Ich habe mich in sie als Mensch verliebt, als wir ,Breaking Dawn‘ gedreht haben. Wir hatten einfach so viel Zeit, uns zu unterhalten, sie ist einfach so besonders und hat so ein gutes Herz.“