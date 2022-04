Spears will in Buch auch über Timberlake schreiben

Der frühere NSYNC-Star schrieb: „Mir tun die Zeiten in meinem Leben aufrichtig leid, in denen meine Handlungen zu dem Problem beigetragen haben, in denen ich mich unpassend geäußert habe oder nicht darüber gesprochen habe, was richtig war.“ In diesen Momenten habe er zu einem System beigetragen, das frauenfeindlich und rassistisch sei, zeigte sich Timberlake zerknirscht.