Timberlake macht sich für Britney Spears stark

„Ungeachtet dessen, was wir Schlechtes oder Gutes in der Vergangenheit erlebt haben, und egal, wie lange all das her ist ... Was mit ihr passiert, ist einfach nicht richtig“, fuhr Timberlake in der emotionalen Botschaft fort - und erklärte: „Keine Frau sollte jemals daran gehindert werden, Entscheidungen über ihren eigenen Körper zu treffen.“