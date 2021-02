Timberlake: Entschuldigung an Spears und Jackson

Begonnen hatte alles mit einer neuen TV-Dokumentation über Spears. In „Framing Britney“ wird gezeigt, wie Timberlake von dem Beziehungs-Aus mit Britney 2002 profitiert hatte - auch indem er sie öffentlich in seinem Musikvideo „Cry Me a River“ mit einem Double bloßstellte. Wütende Fans der Pop-Prinzessin, die die Doku gesehen hatten, attackierten den 40-Jährigen daraufhin in den sozialen Netzwerken. Auch sein Verhalten nach seiner Busen-Entblößung von Janet Jackson beim Superbowl - er hatte sich aus dem Skandal durch Schweigen entzogen - wurde angeprangert.