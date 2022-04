„Alle fünf Insassinnen waren eingeklemmt“

Nur noch Farbmarkierungen auf dem Asphalt und eine einsame Kerze erinnern auf der Horner Straße in Rußbach (NÖ) an die Tragödie. Die stark deformierten Wracks wurden bereits abgeschleppt und für weitere Untersuchungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Wer trägt Schuld an dem verheerenden Unfall von Sonntagabend, der zwei junge Frauen so urplötzlich aus dem Leben riss?