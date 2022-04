Sogar spanischer König gratulierte dem Youngster

Besondere Beziehung zu Coach Ferrero

Eine wichtige Person in seinem Leben sei sein Trainer Juan Carlos Ferrero. Der ehemalige Weltranglistenerste war wegen des Ablebens seines Vaters das Turnier über nicht in Florida, kam aber zum Finale. „Juan Carlos ist eine sehr wichtige Person für mich. Er ist nicht nur Coach, sondern auch ein Freund - also kann ich mit ihm über alles reden“, sagte der nunmehrige Weltranglisten-Elfte.