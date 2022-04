Barca-Mitglieder rollen Spotify Roten Teppich aus!

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das Stadion der Katalanen in Barcelona den Angaben zufolge in den nächsten zwölf Jahren den Namen „Spotify Camp Nou" tragen. Die Herren- und Frauenteams von Barça werden außerdem ab nächster Saison und zunächst bis zum Sommer 2026 mit dem Schriftzug des schwedischen Unternehmens auf ihrer Kleidung trainieren und Spiele absolvieren. Der Klub hat Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro.