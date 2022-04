Wagna: Eine Frau kämpft gegen Bagger und Bauwut

Wo früher Acker an Acker grenzte, verschließen nun Parkplätze und Einkaufszentren den Boden. Reihenhaus reiht sich an der B67 in Wagna bei Leibnitz an Reihenhaus. Bauern gibt es immer weniger – aus Acker- wird Bauland, mit jeder Umwidmung steigen die Preise.