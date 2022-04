Radparade-Teilnehmer trotzten eisigen Temperaturen

Die Radparade in Wien hat am Sonntag wieder zahlreiche Drahtesel-Begeisterte in die Wiener City gelockt. Trotz winterlicher Temperaturen trafen sich die rund 7000 Teilnehmer zunächst am Rathausplatz. Von dort ging es dann von 11 bis 14 Uhr quer durch die City und den 2. Bezirk. Staus waren freilich vorprogrammiert.