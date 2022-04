Radfahren unter Wasser: Neuer Weltrekord in Wien

Große Freude herrschte am Sonntag in der Tauchhalle in Liesing, als der seit 2017 bestehende Weltrekord im 24-Stunden-Unterwasserradfahren fiel - am Ende wurde er pulverisiert. Etwas früher als erwartet, „erradelten“ die zehn Sportler vom Betriebssportverband die Marke von 115 Kilometern.