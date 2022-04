Papst auf Malta: Messe mit Tausenden Menschen

Am zweiten Tag seiner Malta-Reise hat Papst Franziskus vor Tausenden Menschen eine Messe gefeiert und zum Gebet für die Ukraine aufgerufen. „Beten wir für den Frieden und denken an die humanitäre Tragödie der gemarterten Ukraine“, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am Sonntag in Floriana - einem Vorort der Hauptstadt Valletta - am Ende der Messfeier. Das Land stehe immer noch unter Bombardierungen dieses „sakrilegischen Krieges“.