Wettermann entdeckt Gefahr und reagiert supercool

In einem weiteren Tweet schrieb er: „Als ich über die Tornado-Warnung sprach und auf Straßenebene heranzoomte, sah ich, dass er sehr nahe an meinem Haus vorbeiging, und ich wusste, dass ich meine Kinder warnen musste. Die Mama war zu der Zeit nicht zu Hause. Sie sind sicher, Gott sei Dank! Danke für die Sorge an alle.“