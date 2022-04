Netz witzelt über Panne bei „Verstehen Sie Spaß?“

„Verstehen Sie Barbara Schöneberger?“

Eigentlich hätte das Publikum am Samstagabend zur Eröffnung der Liveshow „Verstehen sie Spaß?“ Barbara Schöneberger zum musikalischen Opener „This Is The Greatest Show“ singen hören sollen. Doch aus „Verstehen Sie Spaß?“ wurde „Verstehen Sie Barbara Schöneberger?“. Es war nämlich nichts zu hören.