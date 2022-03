Wolf verwundert über Antrag auf Beugestrafe

Investor Siegfried Wolf kann kein Verständnis für die gegen ihn eingeleiteten Sanktionen wegen seines Nichterscheinens vor dem ÖVP-Untersuchungsausschuss aufbringen. In einer Aussendung am Freitag bekundete er große Verwunderung über die Maßnahme der Opposition, die wie üblich das Bundesverwaltungsgericht in der Sache anrufen und eine Beugestrafe verhängen will. Er habe sich formell für den vorgesehenen Termin entschuldigt und einen Ersatztermin angeboten, so Wolf.