Vom „Bänkle vorm Hus“ und Dritten Orten

Raum für Begegnung

Eine wesentliche Rolle spielt überdies der niederschwellige Zugang - wie das etwa bei der Seepromenade in Bregenz oder dem W*Ort in Lustenau, im Vogelfreiraum in Rankweil oder der Schaffarei in Feldkirch, der Ruine Blumenegg oder der guten Stube in Andelsbuch der Fall ist. Diese und andere Beispiele verdeutlichen zudem: Es bräuchte keine neuen, extra als solche konzipierten Dritten Orte. Vielmehr braucht es Menschen, die diese Orte mit Leben füllen, ist Büchel-Kapeller überzeugt: „Früher gab es überall a Bänkle vorm Hus - ein Ort, wo die Menschen sich getroffen und miteinander geredet haben. Heute fehlen diese und müssen erst wieder initiiert werden.“