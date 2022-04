Berühmtestes Beispiel ist Opernstar Anna Netrebko. Erst trennt sich das deutsche Management von seiner Vorzeigekünstlerin, weil sie sich nicht dezidiert gegen den russischen Präsidenten und seine militärische Invasion in der Ukraine ausgesprochen hat. Dann werden Auftritte bei den Salzburger Festspielen, aber auch an der Bayrischen Staatsoper sowie an der New Yorker Met auf Eis gelegt. Netrebko zieht sich nach Aserbaidschan zurück.