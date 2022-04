Thorsten Röcher: „Würde lieber in Graz spielen“

Die Teampause ist vorbei, am Sonntag (14.30 Uhr) geht´s für die Schwarzen beim WAC und Ex-Sturm-Mann Thorsten Röcher wieder in die Vollen. Die Kärntner starteten mit zwei Niederlagen in die Meistergruppe und stehen gegen die Ilzer-Mannen bereits unter Siegzwang. Sturm konnte die letzten beiden Duelle im Lavanttal gewinnen, der Gegner legte dafür in Graz eine imposante Siegesserie hin.