Darts-Ass Van Gerwen schimpft über „faule“ Rivalen

Van Gerwens siebenjährige Amtszeit als Weltranglistenerster endete im Januar 2021, als Price mit seinem WM-Triumph an die Spitze der Rangliste rückte. „Das letzte Jahr war für mich natürlich eine Katastrophe“, so der 32-Jährige. Doch Van Gerwen kommt nun immer besser in Fahrt: „Wenn ich weiter mein Spiel spiele, ist es immer noch schwer, mich zu schlagen - und das wissen sie alle. Sie geben es nicht zu, aber so ist das Leben nun mal.“