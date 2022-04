Top-5-Ideen für ein echtes mediterranes Erlebnis!

Fjaka: Leicht zu erleben, schwer zu erklären

Wissen Sie, was Fjaka bedeutet? Fjaka ist ein Begriff, der weit mehr als eine gewöhnliche Mittagspause beschreibt, wenn der Sommer am wärmsten ist. Fjaka ist ein Geisteszustand mit einem unstillbaren Verlangen nach nichts, insbesondere jeglicher Form von Arbeit. Aber verwechseln Sie Fjaka nicht mit Faulheit, denn Fjaka ist ein Ruhezustand, den alle Menschen anstreben. Die Einwohner Dalmatiens sagen, dass Fjaka in Indien durch langanhaltendes Hungern und Meditation erreicht wird, während es in Dalmatien ein Geschenk Gottes ist.