Steirischer Sauvignon glänzt golden

Das Weingut Peter Skoff holte sich eine Trophäe (Sauvignon-Jahrgang 2015), zudem jubelten Johannes und Katharina Wruss über ihren „besten Sauvignon Österreichs“ (2020). „72 der 75 österreichischen Preise gingen in die Steiermark. Auf diesem Erfolg wollen wir uns aber nicht ausruhen, sondern uns künftigen Weinbau-Herausforderungen wie dem Klimawandel stellen“, kündigte Agrarlandesrat Hans Seitinger bei der Siegerpräsentation in der Grazer Weinbar Klapotetz an.